السيسي لماكرون: ندعم الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في ليبيا وعددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الأحد السيسي من ماكرون، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، حيث أعرب السيسي عن دعمه للجيش الليبي في مكافحة الإرهاب.

وأكد السيسي، خلال الاتصال، موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي.

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كما أكد مساندة بلاده جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

من جانبه، أكد ماكرون أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.