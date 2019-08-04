إضراب عمال كأس العالم 2022.. صرخة ضد الموت في قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة قالوا إنها لمظاهرات عمال في قطر، احتجاجا على أوضاعهم.

وظهر في الفيديو حشود كبيرة من العمال وهم يقطعون أحد الطرق، حيث قاموا بالإضراب عن العمل نتيجة الظروف القاسية، التي يعيشونها والرواتب الشحيحة في قطر.

وبدا من المقاطع المصورة أن المظاهرات جرت وقت الظهيرة، بينما كان العمال المحتجون يرتدون سترات العمل.