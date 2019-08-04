مقتل 3 وإصابة 37 في حوادث إطلاق نار بشيكاغو

زيادة أعداد حوادث إطلاق النار في أمريكا

قُتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 37 آخرون في حوادث إطلاق نار، اليوم الأحد، في مدينة شيكاغو الأمريكية، بعد أقل من 24 ساعة على حادثين مماثلين شهدتهما ولايتا تكساس وأوهايو.

ولقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب 11 آخرون بعد الساعة 0100 بقليل اليوم الأحد في حادثي إطلاق نار منفصلين بشيكاغو.

واستهدف حادث إطلاق النار الأحدث اليوم حوالي الساعة 0340 صباحًا حفلا بالشارع.

وأعلنت الشرطة مقتل أربعة رجال رميا بالرصاص، توفي أحدهم في موقع الحادث.

وتحدثت قناة "سي بي إس" إلى أحد أقارب الضحية خارج المستشفى، وقال كيث فلاورز إن ابنه (33 عامًا) لقي حتفه في الحادث.

وأضاف كيث فلاورز أن ابنه كان قد خرج للتو من عمله وذهب لقضاء الوقت مع أصدقائه عندما أوقف شخص ما سيارة وأطلق النار عليهم منها.

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وكتب المتحدث باسم شرطة مدينة شيكاغو أنتوني جوليلمي في تغريدة عبر موقع تويتر: "إنها 24 ساعة مأساوية لبلادنا. نتوجه بصلواتنا وتعازينا لجميع المتضررين من عنف الأسلحة النارية الأحمق هذا. نحقق في شيكاغو في حادثي إطلاق نار.. ولا يوجد أي علاقة معروفة بينهما وبين حادثي إطلاق النار في إل باسو (تكساس) أو دايتون (أوهايو)".





وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، حادثي إطلاق نار في ولايتي أوهايو وتكساس، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرح.

ووقع الحادث الأول في مدينة إل باسو بولاية تكساس في محيط مركز سيلو فيستا التجاري، وأسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26.

أما الحادث الثاني فوقع في مدينة دايتون بولاية أوهايو، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت بولاية ميسيسيبي، الثلاثاء الماضي.

وقبلها بيومين قتل 3 أشخاص أحدهم صبي عمره 6 أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، أطلق النار في مهرجان للطعام بجيلروي بولاية كاليفورنيا.

وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.