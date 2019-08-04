20 قتيلا في يوم تكساس الدموي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل 20 شخصا وأصيب 26 آخرون في هجوم إطلاق نار داخل مجمع تسوق بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية.

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ويعد الهجوم على مركز وول مارت للتسوق، والذي قالت الشرطة «إن دوافعه ربما كانت عنصرية»، هو ثامن حادث إطلاق نار من حيث عدد القتلى في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الشرطة روبرت جوميز«إن الشخص المشتبه به في إطلاق النار هو شاب أبيض يبلغ من العمر 21 عاما من مدينة ألين بولاية تكساس، هاجم مركز وول مارت للتسوق، الذي كان يرتاده ما بين ألف إلى 3 آلاف شخص، مستخدما بندقية».

ووصف حاكم ولاية تكساس جريج أبوت الهجوم بأنه «أحد أكثر الأيام دموية في تاريخ تكساس»، وقال أبوت في مؤتمر «إن إل باسو لا تعرف بالكارثة التي ضربت هذه المدينة. الطريقة التي تعرف بها حقا هي الطريقة التي يتحد بها هذا المجتمع ويدعم بعضه بعضا لسد الفجوة».