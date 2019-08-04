اتهامات فلسطينية لإسرائيل بالتنكيل بأسرى مضربين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ رام الله اتهم نادي الأسير الفلسطيني السلطات الإسرائيلية أمس بتعمد التنكيل بأسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ فترات متفاوتة ضد اعتقالهم إداريا. وقال نادي الأسير، في بيان صحفي «إن إدارة السجون الإسرائيلية تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين بعزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، ووضعهم على مدار الساعة تحت استفزازات السجانين، ولا سيما في محاولتهم عرض الطعام على المضربين».



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