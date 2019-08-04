الجيش اليمني يحرر سلسلة مواقع بصفراء وباقم صعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، صعدة

حققت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية أمس تقدما ميدانيا كبيرا في جبهتي مديريتي الصفراء وباقم بصعدة المعقل الرئيس للحوثي.

وأكد أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي أن الجيش الوطني سيطر أمس على مواقع «الهنجر» و»التباب السود»، وقطع خطوط الإمداد الحوثية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة، وعثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في إحدى الخنادق على ميمنة «التباب السود». كما أسفرت العمليات عن قتل وإصابة الكثير من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية فيما لاذ البقية بالفرار.

وحررت قوات الجيش الوطني المسنودة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية مواقع مرتفعات جبال «الدخاس» و»الخضاض» بمديرية الصفراء. وتمكنت القوات اليمنية المشتركة من تحرير مواقع جديدة في عملية تقدم على جبهة باب غلق الفاخر بالضالع، وألقت القبض على خلية حوثية في موقع قحوش المتاخم للقفلة وباب غلق، بعد عملية رصد واستطلاع ناجحة، ليتم تطويق عناصر الخلية ومن ثم القبض عليهم.

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وفي السياق نفسه فككت فرقة نزع الألغام التابعة لهندسة اللواء الأول شبكة متفجرات وألغام زرعتها الميليشيات الحوثية في وحول مواقع جديدة تم تحريرها اليوم في جبهة الفاخر.

من جهة أخرى أثارت قضية الترحيل القسري لأبناء المحافظات الشمالية من مدينة عدن من قبل عناصر يتبعون الحراك المطالب بالانفصال حالة من السخط لدى الشارع اليمني شمالا وجنوبا، وبدأت الحملة التي يقودها عناصر من قوات الحزام الأمني من خلال فرز أبناء محافظات شمال اليمن وإعادتهم إلى مناطقهم عقب الهجومين اللذين تعرضت لهما مدينة عدن يوم الخميس الماضي.

واستنكرت قيادة قوات ألوية العمالقة اليمنية أمس «أعمال الاعتداء والترحيل للمواطنين الشماليين من العاصمة عدن، والتي يقوم بها أشخاص بشكل فردي وبطريقة غير مسؤولة». ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن قيادة الألوية دعوتها «قوات الأمن في عدن إلى حماية المواطنين الشماليين والحفاظ على ممتلكاتهم، وعدم السماح بالاعتداء عليهم وترحيلهم من قبل أشخاص وبطريقة غير مسؤولة».

مشاهدات يمنية