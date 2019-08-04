11,384 انتهاكا حوثيا في حجور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريرا حديثا كشفت فيه عن الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين في حجور بمديرية كشر التابعة لمحافظة حجة.

وأوضح التقرير أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ارتكبت آلاف الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في مناطق حجور، في ظل صمت المجتمع الدولي وغياب تام للأدوار المنتظرة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

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وذكر رئيس الشبكة المحامي محمد العمدة أن الفريق الميداني الراصد التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات والمنظمات الأعضاء في الشبكة قام برصد وتوثيق 11384 انتهاكا لحقوق الإنسان في مناطق قبائل حجور بمديرية كشر في محافظة حجة شمال غرب اليمن، من قبل ميليشيات الحوثي من بداية يناير وحتى 20 أبريل الماضي.

وذكر التقرير أن الانتهاكات تنوعت بين القتل العمد، والاعتداءات الجسدية، والاعتقالات، والاختطاف والإخفاء القسري، وعمليات التهجير والنزوح القسري، إضافة إلى عمليات تدمير المنازل والممتلكات الخاصة، وانتهاكات حقوق الطفل وحق التعليم، وتفجير وقصف ونهب المنشآت الصحية، والأعيان المدنية، والمواقع التاريخية، ومصادرة حرية الفكر، ودور العبادة وممارسة التعذيب، وسوء المعاملة، والإعدامات الميدانية، والتحرش بالنساء.

انتهاكات الحوثيين في حجور