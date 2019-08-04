السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة، الخرطوم
رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.
وعد تلك الخطوة نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار، منوها بالجهود المبذولة من كل الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية وفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد، وجدد التأكيد على التزام المملكة العربية السعودية التام بالوقوف إلى جانب السودان الشقيق، ومواصلة دعمه، بما يسهم في نهوضه واستقراره واستتباب الأمن في كامل ربوعه، انطلاقا مما يمثله السودان من عمق استراتيجي، وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة الصادقة وأواصر القربى والمصير المشترك.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير وقعا في الخرطوم أمس وثيقة الإعلان الدستوري، توطئة للدخول في المرحلة الانتقالية، بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، حيث وقع عن المجلس العسكري نائب الرئيس الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي وعن قوى الحرية والتغيير أحمد ربيع.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تجدد تأكيدها على استمرار دعم السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.