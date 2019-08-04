التعليم العالي تعلن مد تنسيق المرحلة الثانية للجامعات حتى الـ12 مساءاً

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد عمل مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الـ12 مساء اليوم، الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري، حرصًا على مصلحة الطلاب، ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.

وأهاب مكتب التنسيق، بطلاب المرحلة الثانية، سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، قبل انتهاء الموعد المحدد.

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وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 222 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019 - 2020.

وأكّد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنَّ هناك إمكانية لتغيير الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأحد.

جدير بالذكر، أنَّ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح الأربعاء الماضي الموافق 31 يوليو، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري.