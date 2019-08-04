يوم دامي في أمريكا.. إطلاق نار وسقوط ضحايا في ولاية شيكاغو

الموجز
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، عن إطلاق نار فى شيكاغو، أسفر عن سقوط ضحايا لم يعرف عددهم حتى ا لان، بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار فى تكساس وأوهايو.
وقتل 9 أشخاص في مدينة دايتون بولاية أوهايو ومقتل منفذ العملية ، بعد أقل من 24 ساعن من مقتل 20 شخصا في حادث دموي في ولاية تكساس.
وكتبت الشرطة على "تويتر" أن مطلق النار قتل، وأضافت: "هناك 9 قتلى أيضا. ونقل 16 شخصا على الأقل إلى المستشفيات مصابين".
وقال شاهد عيان كان يجلس خارج المطعم، إن شخصا ما اقترب وأطلق النار بشكل عشوائي على المارة.
وكتب في منشور على موقع "فيسبوك": "مطلق النار حاول دخول المطعم لكن شخصا ما اعترضه وخطف منه السلاح وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا".
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال إنه لا توجد أسباب أو مبررات لقتل الأبرياء، فى إشارة إلى حادثة إطلاق النار فى ولاية (تكساس).
وقال فى تغريدة مواساة لعائلات الضحايا باسمه واسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، "ميلانيا وأنا نرسل صلواتنا ودعواتنا القلبية إلى أهلنا فى تكساس". وتابع "لم يكن إطلاق النار اليوم فى إل باسو بتكساس مأساويا فحسب، بل كان عملا جبانا".
وأضاف "أقف بجانبكم اليوم ومع كل شخص فى هذا البلد لإدانة هذا الفعل البغيض".
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