رئيس العراق: نسعى لعقد علاقات مميزة مع الأشقاء في المنطقة

شدد الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​، على "أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الأشقاء في المجالات كافة، لاسيما ما يتعلق بتطورات ومستجدات الأوضاع في المنطقة".

وأكد صالح، لدى استقباله وزيري خارجية مصر ​سامح شكري​ و​الأردن​ ​أيمن الصفدي​ في قصر السلام ب​بغداد​، أن "العراق يعطي أولوية لعلاقاته مع أشقائه وفقا ل​سياسة​ الانفتاح على عمقه العربي وجواره الإسلامي التي يحرص على ترسيخها من خلال تبادل الأفكار والرؤى بشأن القضايا والأحداث الراهنة".

وأشاد صالح بـ"عقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية العراق ومصر والأردن في بغداد، الأمر الذي يجسد الرغبة والسعي بأن يكون بلدنا ساحة لتلاقي الأشقاء والأصدقاء، وتبادل المصالح المشتركة بما يسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة".