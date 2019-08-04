ترامب يأمر بتنكيس الأعلام إلى النصف حدادا على ضحايا هجمات إطلاق النار الأخيرة

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنكيس الأعلام إلى النصف حدادا لضحايا إطلاق النار في كل من إل باسو وتكساس ودايتون وأوهايو.
وأشارت صحيفة "واشنطن تايم" الى أن "ترامب أمر بالإبقاء على الأعلام في النصف حتى غروب الشمس من يوم الخميس المقبل".
وفي بيان له، لفت ترامب الى أن "أمتنا في حداد مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم في حوادث إطلاق النار التي شهدتها كل من إل باسو وتكساس ودايتون وأوهايو...ونتقاسم الألم والمعاناة مع أولائك الذين أصيبوا في هذين الهجومين اللذين لا معنا لهما، وندين هذه الأعمال البغيضة والجبانة".
وأكد أنه "من خلال حزننا، تقف أميركا متحدة مع شعب إل باسو ودايتون، الله يكون مع ضحايا هاتين الجريمتين الرهيبتين وتقديم المساعدة والراحة لأسرهم وأصدقائهم".
يذكر أن الهجومين الذين استهدفا مدينتي إل باسو وأهايو أسفرا عن مقتل ما لا يقل 29 شخصا، وإصابة العشرات بجروح.
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