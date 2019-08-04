الاناضول: السلطات الأميركية تحدد هوية منفذ هجوم أوهايو بأميركا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "السلطات الأميركية تحدد هوية منفذ هجوم أوهايو في اميركا".
وكانت قد نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر إعلامية أميركية ظهر اليوم أن نحو 10 أشخاص أصيبوا بإطلاق نار وقع في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأميركية، مشيرة الى أن أحد الأشخاص فتح النار على مجموعة من المواطنين قبل أن تعتقله الشرطة.
ووقع هذا الحادث بعد مرور ساعات معدودة على حادث مماثل في مدينة إل باسو بولاية تكساس أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 24 بمتجر.
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