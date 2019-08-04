الحكومة الألمانية: توقيف متظاهرين في موسكو يشكل خرقا لالتزامات روسيا

اعتبرت ​الحكومة الألمانية​ أن "​روسيا​ خرقت التزاماتها الدولية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد توقيف مئات المحتجين خلال تظاهرة للمعارضة في ​موسكو​"، معلنةً أن "التوقيفات السبت كانت غير متناسبة مع سلمية الاحتجاجات على إقصاء مرشّحين مستقلّين من ​الانتخابات​ المحلية في موسكو المقررة الشهر المقبل".

ودانت "التدخلات المتكررة في الحق بالتجمع السلمي وفي ​حرية التعبير​"، معتبرةً أن "هذه الممارسات تشكل خرقا للالتزامات الدولية لروسيا وتطرح بقوة تساؤلات حول الحق في انتخابات حرة ونزيهة".

ودعت روسيا الى "ان تحمي بفاعلية الحقوق الاساسية لمواطنيها"، مطالبة بـ"الافراج السريع عن جميع المتظاهرين المسالمين".