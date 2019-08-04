اعتبرت الحكومة الألمانية أن "روسيا خرقت التزاماتها الدولية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد توقيف مئات المحتجين خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو"، معلنةً أن "التوقيفات السبت كانت غير متناسبة مع سلمية الاحتجاجات على إقصاء مرشّحين مستقلّين من الانتخابات المحلية في موسكو المقررة الشهر المقبل".
ودانت "التدخلات المتكررة في الحق بالتجمع السلمي وفي حرية التعبير"، معتبرةً أن "هذه الممارسات تشكل خرقا للالتزامات الدولية لروسيا وتطرح بقوة تساؤلات حول الحق في انتخابات حرة ونزيهة".
ودعت روسيا الى "ان تحمي بفاعلية الحقوق الاساسية لمواطنيها"، مطالبة بـ"الافراج السريع عن جميع المتظاهرين المسالمين".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الألمانية: توقيف متظاهرين في موسكو يشكل خرقا لالتزامات روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.