الرئاسة المصرية: السيسي بحث هاتفيا مع ماكرون الملف الليبي

أفادت ​الرئاسة المصرية​ بأن "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، حيث ناقشا عددا من الملفات الإقليمية، وعلى وجه الخصوص الأزمة الليبية"، مشيرةً إلى أنه "شهد الاتصال استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ​ليبيا​، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود ​الجيش الوطني​ الليبي في ​مكافحة الإرهاب​ و​القضاء​ على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل على ​الأمن​ الإقليمي ومنطقة ​البحر المتوسط​".

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