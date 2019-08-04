أبو الحسن: ما يحدث في المحكمة العسكرية مهين وننتظر موقفا واضحا من مجلس القضاء الأعلى

لفت عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "في الوقت الذي نستعد فيه لخوض معركة قانون استقلالية ​القضاء​، ها هم غربان ​النظام اللبناني​ ووزراء القصر يتجرأون على القضاء ويهمشونه بهدف تصفية الحسابات السياسية معنا تنفيذا للتعليمات، ما يحدث في ​المحكمة العسكرية​ مهين، ننتظر موقفا واضحا من ​مجلس القضاء الأعلى​ ومن ​نادي القضاة​".

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