أبو العردات: العامل الفلسطيني عامل ايجابي في الدورة الاقتصادية اللبنانية

لفت أمين سر ​حركة فتح​ وفصائل ​منظمة التحرير ال​فلسطين​ية​ ​فت​حي أبو العردات​ إلى أن "القوى العاملة الفلسطينية تبلغ بين 50 و 60 ألف ونصفهم من دون عمل"، مشيراً إلى أن "العامل الفلسطيني عامل ايجابي في ​الدورة​ الاقتصادية ال​لبنان​ية والجميع يعلم هذا الموضوع لانهم يعملون في لبنان ومدخولهم يصرف في لبنان وهذا ما قالة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وهو عامل ايجابي لا سلبي".

وفي حديث تلفزيوني، اكد ابو العردات "إننا لا نريد أن يتم التعاطي مع الوجود الفلسطيني على أساس انه عبء"، مشيراً إلى أن "الحوار مع وزير العمل الفلسطيني ​كميل أبو سليمان​ لم ينقطع لان السفير الفلسطيني ​أشرف دبور​ اجتمع معه وهو يمثل دولة فلسطين وكل فلسطيني في لبنان"، مشدداً على أن "​الشعب الفلسطيني​ تحت القانون ونحن ضيوف في لبنان".

وأشار إلى أن "قرار ​وزارة العمل​ يتحدث عن مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية في لبنان ولكن الفلسطيني ليس أجنبيا وليس غير شرعي ولديه هوية من ​الدولة اللبنانية​ وولد في لبنان وهناك مراسيم استثنائية للفلسطيني في لبنان وهذا الموضوع سياسي كبير لا نقابي".