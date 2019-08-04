علي بركة: نطالب بتجميد قرار وزير العمل والذهاب لحوار حتى نصل لحل مناسب

أكد ممثل ​حركة حماس​ في ​لبنان​ ​​علي بركة​ "إننا مع ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ وذهبنا إلى الحوار في ​مجلس الوزراء​ في حزيران الماضي بحضور الوزير السابق ​حسن منيمنة​ للحديث حول الرؤية اللبنانية تجاه الفلسطينيين في لبنان ولكن قرار وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ بشأن العمالة الفلسطينية والذي أراد أن يطبق القانون باعتبارنا أجانب في غير وقته ولكن المعروف أن اللاجئ الفلسطيني ليس أجنبي بالنسبة للدستور".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح بركة "أننا نطالب بمقاربة سياسية وقانونية واجتماعية لقضية ​اللاجئين الفلسطينيين​ لأن الاكتفاء بالمقاربة القانونية خطأ كبير"، مشيراً إلى أن "الوجود الفلسطيني في لبنان جاء نتيجة الاحتلال الصهيوني لأرضنا وهذا القرار جاء في وقت صعب جداً خاصة بعد الحديث عن "​صفقة القرن​" وورشة ​البحرين​ وتصريحات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ونحذر من أن تتحول المشكلة من عربية اسرائيلية إلى عربية فلسطينية ونحن نطالب بتجميد القرار والذهاب إلى حوار حتى نصل إلى حل".