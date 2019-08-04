النشرة: جريحان في حادث سير بين سيارة ودراجة مقابل الميناء في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ بين ​سيارة​ ودراجة كهربائية على الطريق البحري ل​مدينة صيدا​ مقابل ​الميناء​ مما أدى إلى إصابة شاب وفتاة تدعى (م. ع.) من مواليد 1994 برجلها ورأسها.

وقد عمل عناصر ​الدفاع المدني​ وعناصر ​الصليب الاحمر اللبناني​ على نقل الجرحى الى المستشفى للمعالجة.