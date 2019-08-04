النشرة: جريحان في حادث سير بين سيارة ودراجة مقابل الميناء في صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا عن وقوع حادث سير بين سيارة ودراجة كهربائية على الطريق البحري لمدينة صيدا مقابل الميناء مما أدى إلى إصابة شاب وفتاة تدعى (م. ع.) من مواليد 1994 برجلها ورأسها.
وقد عمل عناصر الدفاع المدني وعناصر الصليب الاحمر اللبناني على نقل الجرحى الى المستشفى للمعالجة.
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