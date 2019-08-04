سقوط مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج

ونقلت وكالة مهر الحكومية عن حاكم منطقة تانجستان قوله: "تحطمت الطائرة المقاتلة بسبب مشاكل فنية في منطقة تانجستان. نجا الطيار ومساعده".
وحوادث الطائرات في إيران أمر متكرر، نظرا لتقادم الأسطول الجوي سواء العسكري والمدني، نتيجة العقوبات الدولية.
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