سقوط مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مقاتلة إيرانية من طراز أف 5 ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن مقاتلة حربية تحطمت في بلدة تنجستان في إقليم بوشهر جنوبي البلاد، بسبب "عطل فني"، فيما نجا الطياران اللذان كانا على متنها. ونقلت وكالة مهر الحكومية عن حاكم منطقة تانجستان قوله: "تحطمت الطائرة المقاتلة بسبب مشاكل فنية في منطقة تانجستان. نجا الطيار ومساعده". وحوادث الطائرات في إيران أمر متكرر، نظرا لتقادم الأسطول الجوي سواء العسكري والمدني، نتيجة العقوبات الدولية.

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