تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "أ.ر"، 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات لاتهامه رفقة آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية.

يواجه المتهم بالقضية رقم 277 لسنة 2019، اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، وتعطيل العمل بالدستور والقانون.