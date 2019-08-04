أردوغان يعلن عن عملية عسكرية في شمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطط جديدة لعملية عسكرية في شمال سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد.

وأشار أردوغان، مخاطبا أنصاره في مدينة بورصا غربي البلاد اليوم الأحد، إلى العمليات العسكرية السابقة لتركيا في سوريا ،وقال "سننتقل الآن إلى شرق الفرات"، في إشارة إلى المنطقة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال أردوغان، الذي هدد مرارا بشن هجوم على الميليشيات الكردية في سوريا، إن تركيا أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخططها.

ولطالما طالبت تركيا بإقامة منطقة عازلة في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، سعياً لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من هناك.

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وكان أردوغان قد أعلن بالفعل هجوما في يوليو بعد فشل المحادثات مع الولايات المتحدة في إنشاء منطقة عازلة في شمال سوريا، قائلاً إن تركيا "مصممة على تدمير الممر الإرهابي الواقع شرق الفرات".

وتنشر تركيا في هذه الآونة أعدادا كبيرة من القوات على الحدود مع سوريا.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية جناحا لحزب العمال الكردستاني المحظور كمنظمة إرهابية.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، كانت وحدات حماية الشعب شريكا رئيسيا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.