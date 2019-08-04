بحضور مدبولي.. توقيع عقد مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
يشهد وزير النقل، غدًا الاثنين، توقيع عقد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وشركة بومبارديه، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويبدأ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 53 كيلومترا، ومونوريل 6 أكتوبر، بينما يبدأ من الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر بطول نحو 42 كيلو.
ويضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، هي: (الإستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسط – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).
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