بالصور.. البابا تواضروس يستقبل سفير مصر ببلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، السفير خالد البقلي، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبرج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية​.

وكان البابا قد زار اليوم، مقر مشيخة الأزهر الشريف وبرفقته وفد كنسي كبير، وذلك للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال قداسة البابا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقيادات المشيخة وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.