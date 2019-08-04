تخفيضات 40 %.. هدية الداخلية للمواطنين قبل العيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، واصلت وزارة الداخلية الإشارف على المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد"؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العبء عن المواطنين خاصة محدودي الدخل. وشملت المرحلة طرح سلع ومواد غذائية أساسية بـ649 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ لتوفيراللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 40 % حتى نهاية الشهر الجارى.

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