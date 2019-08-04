القومي للمرأة يشيد بمؤتمر الشباب وتكريم السيسي للفتيات الناجحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير والتحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دوره الرائد والمتميز في دعم الشباب المصري من الجنسين ومساندته لهم، وحرصه على التحاور معهم، وفتح قنوات للتواصل معهم في كل مكان، وتكريمه للفتيات الناجحات.

وأشادت مرسي في بيان للقومي للمرأة، بالفرصة التي تتيحها المؤتمرات الدورية للشباب التي تعقد بالمحافظات في التعرف على رؤيتهم وأفكارهم، والإجابة على كل تساؤلاتهم وما يشغل أذهانهم بكل شفافية وموضوعية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم بمحاكاة دور السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهى تجربة متميزة وفريدة من نوعها.

ووجه المجلس القومي للمرأة التحية لجميع القائمين على تنظيم الدورة السابعة لمؤتمر الشباب وخروجه بهذا الشكل المتميز والرائع الذي يليق بمكانة مصر وشبابها، هذا ويخص المجلس بالتحية جميع السيدات والفتيات التي ساهمن في تنظيم المؤتمر لجهودهن الواضحة في الإشراف علي المؤتمر وعلى تعاونهن وتنسيقهن المشرف وتفاعلهن مع الحضور.

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وأعربت مرسي عن سعادتها بانعقاد مثل هذه المؤتمرات للشباب لأنها تساهم في اكتشاف قدرات الموهبين و المبدعين والمتفوقين من الشباب، ويدعم التواصل بين الدولة و شبابها، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر قد أبرزت قدرات المرأة على التخطيط و التنسيق، وأيضا كان فرصة لاظهار إمكانيات الفتيات وتكريمهن.

كما قدمت التهنئة للفتيات اللاتي تم تكريمهن من قبل الرئيس، مشيرة إلى أنهن عن حق فخر لمصر ونماذج نسائية و مثالا مشرفا لجميع السيدات اثبتن قدراتهن في مختلف المجالات باختلاف أعمارهن و ظروفهن الإقتصادية و الإجتماعية.

وكرم السيسي في مؤتمر الشباب كل من: زينب رمضان أول مهندسة تعمل في مرحلة تسليم محطة الطاقة ال شمسية و مريم عادل عزب بطلة الفروسية الأولمبية الحاصلة علي الميدالية الذهبية في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 وأيضا ابتسام فريد الدكتورة المعمارية الحاصلة علي جائزة تميز في العمارة و الإنشاء وأوليفيا جرجس طالبة البحث العلمي الحاصلة علي الميدالية الفضية، بالإضافة إلى الشابة دهب عريب التي تعمل علي عربة كبدة صغيرة في حارة مصرية وتحلم أن تصبح مذيعة وفرح أديباني أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرا بباريس ومريم كمال النجدي لكونها فنانة متعددة المواهب وصاحبة صوت رائع بالإضافة إلى هديل ماجد عبد العال.