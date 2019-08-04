31 يوما من الحسم.. ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت أجهزة وزارة الداخلية التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى جهودها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم. وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة مقطع فديو يرصد جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (التموين والتجارة،شرطة الكهرباء،مباحث الضرائب والرسوم،مباحث الأموال العامة)خلال شهر تنسيقاً وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديريات الأمن.

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