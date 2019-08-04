ترامب يشيد بالأجهزة الأمنية لجهودها بعد مقتل 29 في حادثي إطلاق نار جماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد بجهود قوات إنفاذ القانون بعد عمليتي إطلاق نار جماعي خلال 24 ساعة أسفرتا عن مقتل 29 شخصا على الأقل في ولايتي تكساس وأوهايو.

وقال ترامب على تويتر إن مسؤولى "مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وقوات إنفاذ القانون على المستوى المحلي ومستوى الولاية يعملون سويا في إل باسو وفي دايتون بأوهايو. المعلومات يتم تجميعها بسرعة في دايتون. لقد تم تعلم الكثير بالفعل في إل باسو".

وأضاف أن "قوات إنفاذ القانون تعاملت بشكل سريع للغاية في كلتا الحالتين. وسيتم عرض كل جديد على مدار اليوم!"

وتشتبه الشرطة في أن يكون هجوم المسلح /21 عاما/ يوم السبت على مركز تجاري مزدحم في إل باسو بتكساس، وأسفر عن مقتل 20 شخصا، جريمة كراهية.

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وبعد ساعات من ذلك، في ساعات الصباح الباكر اليوم الأحد، قتل أحد مطلقي النار ما لا يقل عن تسعة أشخاص في دايتون بأوهايو، في المنطقة الترفيهية بالمدينة.

ويعد إطلاق النار على إل باسو هو الحادث الثامن الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

وتأتي سلسلة حوادث إطلاق النار الجماعي بعد أن هاجم شخص مسلح مهرجانا للأغذية في جيلروي بولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وتعاني الولايات المتحدة منذ سنوات من أعمال عنف مسلح وإطلاق نار جماعي.