تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو، يظهر ما يبدو أنه مشاجرة بين شخصين استخدم فيها الرصاص الحي، وانتهت بركوب سيارة شخص ثالث و"الفرار" بها.
ورجح المتفاعلون مع المقطع أن تكون الحادثة وقعت في منطقة خميس مشيط بمدينة عسير.
وأثار المقطع جدلا واسعا بين مغردي "تويتر"، بما أن الحادثة وقعت في وضح النهار، واستعملفيها سلاح ناري، حيث أطلق أحد المتشاجرين النار على الآخر، دون أن يتأثر الأخير بالطلقات.
وما زاد من حيرة المتفاعلين هو ركوب "بطلي" الفيديو لسيارة شخص ثالث، ثم قيادتها بعيدا بعد أن نزل مالكها منها، ما دفع بالبعض إلى ترجيح فرضية أن الحادثة برمتها"مشهد تمثيلي" من أجل بث الرعب في المارة وسرقة السيارة.
وتداول مغردون في وقت لاحق مقطعا آخر، قالوا أنه يظهر بقع دم على ثوب الشخص الذي تعرض لإطلاق النار، مرجحين بذلك أن الحادثة هي في الواقع مطاردة قام بها شرطي بزي مدني اضطر إلى إطلاق النار على مبحوث عنه.
ووش السالفة ؟@KSA24 pic.twitter.com/4es0ghL405
— مقرن بن عبيد العنزي (@Mugrn_Abu_Nayef)
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ووش السالفة ؟@KSA24 pic.twitter.com/4es0ghL405— مقرن بن عبيد العنزي (@Mugrn_Abu_Nayef) August 2, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو محير لاعتداء بالرصاص في السعودية.. ومغردون يتساءلون "وش السالفة"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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