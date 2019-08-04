اخبار العالم

النائب العام السعودى يكلف فروع النيابة بالعمل خلال عيد الأضحى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وجه الشيخ سعود المعجب، النائب العام السعودى، فروع النيابة العامة ودوائرها، للعمل خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، وشمل التكليف 13 فرعًا و103 دوائر فى المحافظات، و1300 من منتسبي النيابة العامة.

كما صدر تكليف بأعمال الحج شمل 33

من مقار التحقيق بمكة المكرمة ومقرين بالمدينة المنورة، وبلغ عدد المكلفين بالعمل من منتسبى النيابة بمكة 111 مكلفًا وفى المدينة المنورة 35، وفقًا لصحيفة  المدينة.

من جهة أخرى، حذرت النيابة

من نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة، مبيِّنة أن العقوبات تشمل السجن والغرامة وترحيل الناقل إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة للمدة المحددة نظامًا، والمطالبة قضائيًا بمصادرة المركبة إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم فى المخالفة، والتشهير بالمخالف.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام السعودى يكلف فروع النيابة بالعمل خلال عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا