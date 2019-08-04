النائب العام السعودى يكلف فروع النيابة بالعمل خلال عيد الأضحى

وجه الشيخ سعود المعجب، النائب العام السعودى، فروع النيابة العامة ودوائرها، للعمل خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، وشمل التكليف 13 فرعًا و103 دوائر فى المحافظات، و1300 من منتسبي النيابة العامة.

كما صدر تكليف بأعمال الحج شمل 33

من مقار التحقيق بمكة المكرمة ومقرين بالمدينة المنورة، وبلغ عدد المكلفين بالعمل من منتسبى النيابة بمكة 111 مكلفًا وفى المدينة المنورة 35، وفقًا لصحيفة المدينة.

من جهة أخرى، حذرت النيابة

من نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة، مبيِّنة أن العقوبات تشمل السجن والغرامة وترحيل الناقل إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة للمدة المحددة نظامًا، والمطالبة قضائيًا بمصادرة المركبة إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم فى المخالفة، والتشهير بالمخالف.