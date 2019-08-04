15 أغسطس.. السعوديون يزورون جنوب أفريقيا دون تأشيرة

تبدأ جمهورية جنوب إفريقيا، في إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إليها بداية من 15 أغسطس الجارى.
و قالت السفارة السعودية في جنوب إفريقيا في بيان رسمي لها نقلته صحيفة عكاظ ، "قررت حكومة جنوب إفريقيا إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول للبلاد والسماح لهم
وكانت وزارة الشؤون الداخلية في جنوب إفريقيا، أعلنت عن نظام eVisa الجديد الذي سيتم إطلاقه في نوفمبر 2019، مضيفة إليه دولًا جديدة إلى قائمةالدول التي يمكن لمواطنيها دخول البلاد من دون رسوم تأشيرة.
وقال وزير الشؤون الداخلية لجنوب أفريقيا آرون موتسوالدي: «إن السياحة ستزدهر إذا قمنا بتخفيف متطلبات التأشيرة للدخول إلى جنوب أفريقيا. نحن نعلم أن السياحة مهمة للغاية لخلق فرص العمل».
وأضاف: «النظام الجديد سيفتح جنوب إفريقيا كوجهة مرغوبة من خلال سهولة أنظمة التأشيرة، وستكون له آثار هائلة على نمو السياحة في البلاد.
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