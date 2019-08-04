الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيًا متهمًا بتفجير مركز شرطة الفلوجة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من اعتقال إرهابى شارك فى تفجير مركز شرطةمدينة الفلوجة الواقعة غرب العاصمة بغداد
وأفادت المديرية العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - بأن قوات الأمنالعراقية تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية فى الطريق المؤدى إلى مدينة الفلوجة بعد نصب كمين محكم له.
وأوضحت أن المعتقل شارك فى تفجير مركز شرطةالفلوجة خلال سيطرة عصابات "داعش" الإرهابية على المدينة، مشيرة إلى أن المعتقل من الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب.
يذكر أن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من المطلوبين من تنظيم "داعش" الإرهابى خلال عمليات أمنية تنفذها فى مناطق متفرقة من البلاد.
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