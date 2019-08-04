خالد الفيصل: السعودية هيأت السبل لتسهيل قدوم القطريين الراغبين في الحج

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أن "المملكة هيأت السبل جميعاً لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج"، داعياً الحجاج إلى التفرغ للحج والعبادة وإكمال هذه الرحلة الإيمانية والابتعاد عن الأمور الأخرى.

وكشف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، عن تجنيد المملكة لأكثر من 350 ألف شخص من مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، مبيناً أن عدد حجاج الخارج الواصلين للمملكة حتى اليوم الساعة الثانية عشرة ظهراً بلغ 1.641.358 حاجاً، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح سموه أنه تمت إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح حج، وبلغ عدد المركبات المعادة التي لا تحمل تصاريح دخول للمشاعر المقدسة أكثر من 144 ألف مركبة، وألقي القبض على 15 شخصاً ينقلون الحجاج بطريقة مخالفة، وأيضاً تم إغلاق 181 مكتب حجٍّ وهمياً.

وأكد الأمير خالد الفيصل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب جولته في المشاعر المقدسة وترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أن توجيهات القيادة واضحة ببذل كل ما يسهم في راحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم براحة وأمن واطمئنان.

وأعرب سموه عن شكره لسمو الأمير بدر بن سلطان على ما قام به من جهود كبيرة في الإشراف على جميع ما يتعلق بخدمة الحاج والمعتمر، مقدراً أيضاً جهود وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح في هذا الجانب.

وحول سؤال عن العقبات التي تضعها حكومة قطر أمام مواطنيها الراغبين في أداء فريضة الحج, قال سموه: "إننا لسنا مسؤولين عما يفعلونه، بل نحن مسؤولون عما نفعله نحن"، مبيناً أن المملكة هيأت السبل جميعاً لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج".

وحول رسالته لضيوف الرحمن دعا الأمير خالد الفيصل الحجاج للتفرغ للحج والعبادة وإكمال هذه الرحلة الإيمانية والابتعاد عن الأمور الأخرى.

وقال سموه: "ليس هناك حياد في حب هذه البلاد، فإما أن يحبها أو يعاديها، فمن يحبها فأهلاً به وسنساعده، ونشاركه في أن ننهض بهذه البلاد إلى المكانة التي تستحق إنساناً ومكاناً، أما من يعاديها فليس له من قبلنا إلا المواجهة بالعمل، وليس بالكلام والتمنيات والدسائس والخدع وكل الوسائل التي تستخدم ضدنا، نحن أرقى من هذا المستوى، فمن أراد أن يسهم معنا في إصلاح بلادنا وبلادهم والعالم أجمع، فنحن نتشرف لأن نكون وسيلة إصلاح للإنسان والمكان والمجتمع".

وختم الأمير خالد الفيصل حديثه بالتأكيد على أن المملكة لن تشارك أحداً في البذاءات والمهاترات وأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، نحن أكبر من كل هذا ولن نرد عليهم".

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واستعرضت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خلال الاجتماع، خطتها واستعداداتها لموسم الحج الحالي، إذ بلغت الطاقة الاستيعابية للمطاف 170 ألف طائف في الساعة، كما سخرت 12 ألف موظف وعامل، وجهزت 210 أبواب، و40 سلماً كهربائياً، و321 مشربية زمزم، و37 ألف حافظة ماء زمزم، و11700 عربة كهربائية ويدوية، و314 مروحة رذاذ.

وقدمت أمانة العاصمة المقدسة خطتها واستعداداتها لموسم ?حج 1440هـ من خلال تهيئة الخدمات البيئية، وتسخير 23100 عامل من الأمانة والشركات والمؤسسات العاملة تحت إشرافها، وتوفير 700 معدة وآلية وتجهيز 5مجازر و4 مسالخ.

?وقدمت الشؤون الصحة خطتها واستعداداتها لموسم ?حج 1440هـ، إذ جهزت 30 ألف موظف وعامل، و17مستشفى، 108مراكز صحية، 3535 سريراً بالمستشفيات، 252 سريراً لضربات الشمس بالمشاعر المقدسة، و16 مركز طوارئ بمنشأة الجمرات.

أما هيئة الهلال الأحمر السعودي فتمثلت خطتها لموسم حج العام الحالي في تقديم الخدمة الطبية الإسعافية الطارئة والسريعة ومباشرة الحوادث، وتقديم الخِدْمات للحجاج بدءاً من منافذ الوصول للمملكة وحتى مغادرتهم، وتوفير فرق تخصصية، و2700 من القوى البشرية، و50 مركزاً دائماً ومؤقتاً، و4عربات متحركة، و299 آلة.

وقدمت شركة المياه الوطنية خلال الاجتماع خطتها واستعداداتها لموسم الحج عبر إدارة توزيع المياه على المناطق بالضغوط المناسبة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وشبكات مكافحة الحريق والتكييف بمنى، فيما يبلغ معدل كميات المياه الواردة من محطات التحلية لمكة المكرمة من 8-12 ذي الحجة 700 ألف م3، ويصل التخزين الإستراتيجي بالخزانات مليوني م3، وينفذ خطتها 4000 عامل.

وأفادت شركة الكهرباء خلال الاجتماع بأن الحمل الكهربائي المتوقع لمكة المكرمة 44383 ميجاوات خلال عام 2019، إذ ستقدم الخدمة الكهربائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وإيصال الكهرباء للمشاريع الكبرى، ضمن خطتها واستعداداتها لموسم ??حج 1440هـ??، إضافة إلى ربط بين النظام الكهربائي للقطاع الغربي والجنوبي من خلال خطوط الجهد380 كيلوفولت لنقل الطاقة بين القطاعات في حال حصول أعطال، واعتماد توصيل الكهرباء لعدد من المشاريع الجديدة بمكة والمشاعر المقدسة بإجمالي أحمال 10 م.ف.أ، وتنويع مصادر تبريد المسعى بإجمالي حمل 30 م.ف.أ، وستنفذ الخطة بتجهيز 1318 فرداً و277 سيارة ودراجة نارية و312 جهازاً لتحديد المواقع والأعطال ومعدات الحفر والمولدات المتنقلة.

ثم ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وبحضور سمو نائبه ?الأمير بدر بن سلطان،? ‏اجتماع الهيئة العليا لمراقبة نقل ‏الحجاج بمجمع الدوائر الحكومية، واستعرض سموه أعمال وترتيبات أجهزة الهيئة لموسم حج 1440هـ.

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واستعرض الاجتماع الأسطول العام لنقل الحجاج خلال موسم الحج الحالي، والمتمثلة في 49 شركة وطنية بإجمالي 19 ألف حافلة، و15 شركة جديدة انضمت في هذا العام بإجمالي 850 حافلة، و4910 حافلة جديدة بنسبة 25% من إجمالي أسطول حافلات الشركات.

‏وتستهدف الهيئة نقل 66 مليون مصل من المسجد الحرام وإليه لأداء الصلوات الخمس عبر النقل ‏الترددي بالحافلات ونقل 300 ألف حاج بواسطة قطار المشاعر?.