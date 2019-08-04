تونس تعلن انتهاء العملية الأمنية بقفصة بمقتل عنصرين إرهابيين

أعلنت السلطات الأمنية في تونس اليوم الأحد، عن انتهاء العملية الأمنية بجبل عرباطة بولاية قفصة جنوبي البلاد بمقتل عنصرين إرهابيين مسحلين.

وأفادت وزارة الداخلية بإحالة جثتي الإرهابيين إلى الطب الشرعي للتأكد من هويتهما، فيما أشارت إلى ضبط سلاحين من نوع "كلانشيكوف" وكمية من الذخيرة فضلاً عن قنابل يدوية وصواعق، إثر العملية الأمنية.

وكانت وحدات من الجيش والحرس الوطني نفذتا عملية استباقية في جبل عرباطة بدءاً من مساء أمس السبت.

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