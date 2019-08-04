أعلنت السلطات الأمنية في تونس اليوم الأحد، عن انتهاء العملية الأمنية بجبل عرباطة بولاية قفصة جنوبي البلاد بمقتل عنصرين إرهابيين مسحلين.
وأفادت وزارة الداخلية بإحالة جثتي الإرهابيين إلى الطب الشرعي للتأكد من هويتهما، فيما أشارت إلى ضبط سلاحين من نوع "كلانشيكوف" وكمية من الذخيرة فضلاً عن قنابل يدوية وصواعق، إثر العملية الأمنية.
وكانت وحدات من الجيش والحرس الوطني نفذتا عملية استباقية في جبل عرباطة بدءاً من مساء أمس السبت.
اقرأ أيضاً: الأمن التونسي يقتل إرهابيين في جبال عرباطة في ولاية قفصة
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تعلن انتهاء العملية الأمنية بقفصة بمقتل عنصرين إرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.