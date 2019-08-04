الأزهر يدين حادثتي إطلاق النار في تكساس وأوهايو

دان الأزهر الشريف بأشد العبارات حادثتي إطلاق النار بولايتي تكساس وأوهايو الأميركيتين وأسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. وأكد الأزهر الشريف، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواطنين أبرياء تبرهن مجدداً أن الإرهاب لا دين له ولا ملة، وأن على المجتمع الدولي أن يوحد جهوده في مواجهة الجماعات والأفكار التي تحض على الكراهية والإرهاب. اقرأ أيضاً... 29 قتيلاً في عمليتي إطلاق نار في أميركا

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