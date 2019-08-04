كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل اعلامية إيرانية: السفينة المحتجزة لدى الحرس الثوري عراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلامية إيرانية بأن "​السفينة​ المحتجزة لدى ​الحرس الثوري الإيراني​ هي عراقية".

وكان أعلن قائد المنطقة الثانية في القوات البحرية للحرس الثوري الايراني العميد رمضان زيراهي عن احتجاز "سفينة أجنبية كانت تهرب البنزين قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج"، مؤكدا أن "احتجاز السفينة التي تهرب 800 ألف لتر من البنزين، تم بالتنسيق مع السلطات القضائية في ميناء بوشهر، وقد تم تسليم حمولة الوقود المهرب إلى الشركة الوطنية للمشتقات النفطية بمحافظة بوشهر".

وكشف زيراهي أنه "تم احتجاز السفينة يوم الأربعاء بالإضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد"، لافتاً الى أن "السفينة الأجنبية كانت تهرب النفط إلى إحدى دول الخليج".

وشدد على أن "الحرس الثوري سيواصل الدفاع عن مصالح إيران القومية في مياه الخليج ولن يتراجع عن ذلك قيد أنملة"، مشيرا الى أن "إيران ستواصل رصد ومراقبة جميع السفن في مياه الخليج لكشف عمليات التهريب المنظمة".