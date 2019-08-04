كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة فوكوشيما اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأرصاد اليابانية (JMA) أن زلزالا بلغت قوته 6.2 درجة ضرب منطقة فوكوشيما اليابانية اليوم الأحد.

وحدث الزلزال في الساعة 7:23 مساءً، بالتوقيت المحلي، مع مركزه على خط عرض 37.7 درجة شمالًا وخط طول 141.7 درجة شرقًا، وعلى عمق 50 كم.

كما سجل الزلزال 5 ناقص في بعض أجزاء محافظة فوكوشيما على مقياس شدة الزلازل الياباني الذي يبلغ ارتفاعه 7 درجات.

وحتى الآن لم يصدر تحذير من تسونامي.

