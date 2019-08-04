تعقب عصابة قُطاع الطرق مستمر.. تقديم ثالث شخص نصب فخاخ في الطريق الوطنية الأسبوع الماضي

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، اليوم الأحد، بأنه تم إيقاف المشتبه فيه الثالث بارتكاب الأفعال التي وقعت ليلة 29 يوليوز الماضي، والتي على إثرها تم قطع الطريق الوطنية رقم 04 الرابطة بين فاس والقنيطرة، وارتكاب أعمال السرقة والعنف في حق مستعملي الطريق.

وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه ” تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 01 غشت 2019، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس أن المصالح الأمنية تمكنت بتاريخ يومه من إيقاف المشتبه فيه الثالت بارتكاب الأفعال التي وقعت ليلة 29 يوليوز 2019 ، والتي على إثرها تم قطع الطريق الوطنية رقم 04 الرابطة بين فاس والقنيطرة، وارتكاب أعمال السرقة والعنف في حق مستعملي الطريق ، وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث” .

ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، فإن “المشتبه فيهما اللذين سبق إيقافهما ، تم تقديمهما أمام هذه النيابة العامة، وتمت إحالتهما على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهما بالسجن المحلي بمكناس على ذمة التحقيق “.