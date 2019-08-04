أبيضار: “أشترط المال مقابل اللقاءات الصحفية”.. تعرف على المبلغ الذي تطلبه

قالت الفنانة المغربية لبنى أبيضار، إنها قررت، عدم إجراء أي حوار صحفي، مع أي منبر إعلامي دون الحصول على مقابل مادي، معتبرة الأمر من حقها.

وكتبت أبيضار، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، أنها قررت منذ فترة قبل زواجها، عدم منح أي تصريح للصحافة المغربية، من دون مقابل مالي، موضحة أن جميع لقاءاتها مؤخرا، استفادت منها ماديا.

وأضافت أبيضار أنها تستثني الحوارات الترويجية لأعمالها من خطتها في تلقي أجر مقابل التصريحات، مطالبة الصحافيين الذين ينتقدون خطوتها بمقاطعة كتابة أخبار عنها.

وتطلب أبيضار حسب ما كشفته مصادر مطلعة ل”اليوم24″، مبلغ مليون سنتيم على الأقل، مقابل إجراء حوار صحفي.

وتستفيد أبيضار من إثارتها الجدل في تصريحاتها التي تتسم بجرأة في بعض الأحيان، لتجعل من الحوارات الصحفية مصدرا لجني المال.