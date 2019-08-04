مروا من 17 بلدا.. 8 مواطنين يصلون السعودية على دراجات هوائية لأداء الحج

وصل ثمانية بريطانيين إلى السعودية، مساء أمس السبت، على متن دراجات هوائية، بعد أن قطعوا رحلة استغرقت شهرين لأداء فريضة الحج.

وذكرت قناة “العربية” السعودية أن الحجاج البريطانيين قدموا من بلدهم عبر درجات هوائية بعد أن مروا بـ17 بلدا للوصول إلى المملكة، في رحلة استغرقت شهرين.

ونقلت عن قائد فريق الحجاج، طاهر أختر، قوله إن “الرحلة روحانية ورغم صعوبتها تظل من أروع الرحلات”.

وأشار أختر إلى الصعوبات التي مر بها فريقه خلال الرحلة، منها تقلبات الطقس والمطر والعواصف والرطوبة ونقص الأكسجين، إضافة إلى الطرق الصعبة.

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ومن المقرر أن يكمل الحجاج البريطانيون رحلتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، للشروع في أداء مناسك الحج.

وانطلق الوفد البريطاني من العاصمة لندن يوم سابع يونيو بالدراجات الهوائية بهدف الوصول إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وأعلنت السلطات السعودية، أمس، وصول أكثر من مليون ونصف المليون شخص إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، لأداء مناسك الحج.