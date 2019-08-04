موظفة تتعرض لاعتداء في المستشفى.. واتحاد التقنيين يراسل الدكالي للتدخل

تعرضت موظفة، في مستشفى الفرابي، في مدينة وجدة، لاعتداء من قبل أحد زوار المستشفى، أثناء مزاولة عملها، في مصلحة الاستقبال والقبول، ما صحبه “تصرفات غير أخلاقية”، وتكسير لزجاج المكتب، مخلفلا حالة من الرعب داخل المصلحة، حسب الاتحاد المغربي للتقنيين، الذي طالب وزارة الصحة بـ”التدخل العاجل”.

واستنكر المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتقنيين، في مراسلة موجهة لوزير الصحة أناس الدكالي، توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أمس السبت، ما أسماه “الاعتداء الشنيع” على الموظفة التقنية، مطالبا بـ”إعطاء التعليمات إلى الجهات المختصة من أجل تفعيل الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية، وكذا الفصل 263 من القانون الجنائي”، من خلال توفير الحماية الأمنية، ومتابعة المعني بالأمر، للحد من هذه السلوكيات العدوانية التي قد تتعرض لها الأطر التقنية خاصة، والطبية عامة بوزارة الصحة.

وأشار الاتحاد إلى أن مثل هذه الأفعال، تتكرر مرارا في حق التقنيين، والعاملين في المرافق، والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة، “التي يفترض أن لها هيبة وحرمة، حيث أن الأصل هو خضوع الجميع للقانون، أفراد ومؤسسات”، حسب المصدر ذاته.

وأضاف اتحاد التقنيين، في مراسلته الموجهة إلى المدير الجهوي للصحة بجهة الشرق وجدة، والمندوب الاقليمي للصحة بإقليم وجدة أنكاد، بالإضافة إلى وزير الصحة، (أضاف) أن مثل هذه “الظروف الأمنية الهشة التي يشتغلون فيها. لن تساهم في تجويد الأداء المرغوب للمؤسسات الاستشفائية”، ملفتا الانتباه إلى أنها ستنعكس سلبا على المرتفقين المرضى وذويهم، وعلى الخدمات الصحية، التي تقدَّم للمواطنين على العموم، وهو ما يحتم، يضيف المصدر ذاته، “وضع حلول جذرية لهذا الإشكال المتكرر، الذي يسيء إلى سمعة وزارة الصحة”.