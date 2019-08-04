تركيا: أنطاليا تستقبل 8 ملايين سائح في 7 أشهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استقبلت أنطاليا، جنوبي تركيا، 8 ملايين و193 ألفا و924 سائحا، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، ما يعني ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، بحسب معطيات مديرية الثقافة والسياحة في المدينة.
وأظهرت المعطيات أن المدينة استقبلت مليونين و601 ألف و928 سائحا، خلال تموز/ يوليو المنصرم، منهم 344 ألفا و727 سائحا محليا، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
واحتل السياح الروس صدارة الوافدين إلى أنطاليا، إذ ارتفع عددهم بنسبة 12.4 بالمئة، وبلغ مليونين و976 ألف سائح.
وارتفع عدد السياح الألمان بنسبة 18.7 بالمئة، وبلغ مليونا و326 ألفا و770 سائحا، تلاهم الأوكرانيون بـ 459 ألفا و822 سائحا، بنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمئة.
وجاء في المرتبة الرابعة السياح البريطانيون، ثم البولنديون، فالهولنديون.
يذكر أن أنطاليا، استقبلت حوالي 14 مليون سائح العام الماضي، وتطمح إلى تحقيق رقم قياسي هذا العام، باستقبال 16 مليونا.
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