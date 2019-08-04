7 جرحى في إطلاق نار غربي شيكاغو الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة الأميركية، إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار، وقع مساء اليوم، الأحد، أثناء تجمعهم في متنزه غربي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وفق إعلام محلي.

وقالت الشرطة في شيكاغو، إنه في حوالي الساعة 1:20 (بالتوقيت المحلي) من صباح الأحد، كانت مجموعة تقف في متنزه "دوغلاس بارك" على طريق ويست روزفلت، عندما فتح شخص النار من داخل سيارة "كامارو" سوداء، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي شيكاغو" المحلية.

وأشارت الشرطة إلى أن المصابين السبعة نقلوا إلى مستشفى ماونت سايناي لتلقي العلاج؛ بينهم أربعة رجال حالة أحدهم حرجة، وثلاثة نساء.

يأتي هذا في أحد أكثر الأيام دموية في الولايات المتحدة حيث قتل 29 شخصًا، وجرح العشرات في حادثي إطلاق نار بولايتي تكساس (جنوب) وأوهايو (شمال شرق).

فبعد ساعات من مقتل 20 شخصًا، وإصابة 26 آخرين بجروح، في إطلاق نار جماعي بمدينة إل باسو، في تكساس، قتل مسلح 9 آخرين بمدينة "دايتون" في أوهايو، وأصاب 16 آخرين.

مطلق النار في أوهايو ارتكب مجزرته "في أقل من دقيقة"

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وفي سياق متصل، أفادت رئيسة بلدية دايتون، اليوم، أن مطلق النار في هذه المدينة بولاية أوهايو (شمال شرق الولايات المتحدة) "تمت السيطرة عليه بعد أقل من دقيقة"، بعدما أطلق النار مخلفا تسعة قتلى و27 جريحا.

وقالت نان ويلي في مؤتمر صحافي "في أقل من دقيقة، تمكن عناصر شرطة دايتون الذين كانوا أول الواصلين إلى المكان من السيطرة على مطلق النار"، لافتة إلى أن 15 جريحا خرجوا من المستشفى هذا الصباح من أصل 27.

وأضافت أن المشتبه به استخدم بندقية هجومية مزودة بملقم بقوة كبيرة وكان يحمل ذخيرة إضافية ويرتدي سترة واقية للرصاص.

ولم توضح رئيسة البلدية ما إذا تم تحديد هوية مطلق النار. وسيقام تكريم للضحايا مساء الأحد في المدينة التي يقطنها 140 ألف شخص.