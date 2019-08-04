القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة جراء تعرضهم للطعن خلال شجار وقه مساء اليوم الأحد، في قرة كابول.
وأوضحت المصادر الطبية أنها تلقت بلاغا نحو الساعة السادسة من مساء اليوم، يفيد بوقوع إصابات خلال شجار في كابول.
ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية إلى 3 شبان قدرت أعمارهم بـ25 عاما، بعد أن تعرضوا للطعن، ووصفت جراحهم بين المتوسطة والطفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 3 أشخاص طعنًا في شجار بكابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.