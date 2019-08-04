إصابة 3 أشخاص طعنًا في شجار بكابول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة جراء تعرضهم للطعن خلال شجار وقه مساء اليوم الأحد، في قرة كابول.

وأوضحت المصادر الطبية أنها تلقت بلاغا نحو الساعة السادسة من مساء اليوم، يفيد بوقوع إصابات خلال شجار في كابول.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية إلى 3 شبان قدرت أعمارهم بـ25 عاما، بعد أن تعرضوا للطعن، ووصفت جراحهم بين المتوسطة والطفيفة.