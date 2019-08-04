نجم يوفنتوس يقترب من الانضمام لمانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، ماريو ماندزوكيتش، توصل لاتفاق تمهيدا لانتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بدء من الموسم الكروي الجديد.
وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إنَّ ماندزوكيتش وافق على الشروط الشخصية مع اليونايتد، موضحة أنه وافق على التوقيع على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي آخر.
وأضافت أنَّ المهاجم الكرواتي سيحصل من يونايتد على راتب سنوي قيمته 6 ملايين يورو، فيما سينضم للفريق في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليون يورو.
وتمكن ماندزوكيتش من تسجيل 10 أهداف، وصناعة 7 أهداف أخرى، خلال 33 مباراة شارك فيها رفقة البيانكونيري على مدار الموسم المنصرم في الدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا.
وانضم سوبر ماريو لصفوف السيدة العجوز في عام 2015، قادمًا من أتلتيكو مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو.
يذكر أن اتفاق مانشستر يونايتد مع ماندزوكيتش يأتي بعيدًا عن صفقة لوكاكو، وديبالا التبادلية التي تحدثت تقارير عدة عن وجود مفاوضات بين الناديين بشأنها.
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