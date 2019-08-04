شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يُسيطر على مواقع بمديرية باقم في محافظة صعـدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:34 مساءً, 4 أغسطس 2019 م المناطق - واس سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني على مواقع “الهنجر” و “التباب السود” وقطعت خطوط إمداد الميليشيا الإرهابية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في إحدى الخنادق على ميمنة “التباب السود”.

وأسفرت تلك العمليات عن مقتل وإصابة الكثير من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, فيما لاذ البقية بالفرار.

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