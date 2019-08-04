رئيس بلدية دايتون: سيطرنا على مطلق النار في أقل من دقيقة

قالت رئيسة بلدية دايتون نان ويلي، الأحد، إن قوات الأمن سيطرت على منفذ هجوم أمس بعد أقل من دقيقة على إطلاقه النار مخلفا 9 قتلى و27 جريحا.

وأضافت ويلي، في مؤتمر صحفي،: "في أقل من دقيقة، تمكن عناصر شرطة دايتون الذين كانوا أول الواصلين إلى المكان من السيطرة على مطلق النار".

وأشارت في كلمتها بالمؤتمر الصحفي إلى أن 15 جريحا خرجوا من المستشفى هذا الصباح من أصل27 أصيبوا في الحادث.

وأضافت ويلي أن المشتبه به استخدم بندقية هجومية مزودة، وكان يحمل ذخيرة إضافية ويرتدي سترة واقية للرصاص.

وسيقام تكريم للضحايا مساء الأحد في المدينة التي يقطنها 140 ألف شخص.

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وحادث إطلاق النار في دايتون هو الثاني في أقل من 24 ساعة في الولايات المتحدة.

فصباح السبت، أردى رجل أبيض (21 عاما) عشرين شخصا قرب مركز تجاري في إل باسو في تكساس قرب حدود المكسيك.

واعتقلت الشرطة مطلق النار وتشتبه في جريمة ذات طابع عنصري.

وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت بولاية ميسيسيبي، الثلاثاء الماضي.

وقبلها بيومين قتل 3 أشخاص أحدهم صبي عمره 6 أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، أطلق النار في مهرجان للطعام بجيلروي بولاية كاليفورنيا.

وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.