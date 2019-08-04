مطامع أردوغان.. تركيا تعد لعدوان عسكري شمالي سوريا

في خطوة جديدة تؤكد مطامعه في سوريا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن تركيا ستقوم بعملية عسكرية شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وأضاف أردوغان، في تصريحات أوردتها وكالة رويترز، أنه أبلغ كلا من دولتي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بالعملية التي ستشنها القوات التركية.

وتشعر تركيا باستياء متزايد تجاه الولايات المتحدة التي أبرمت اتفاقا مع أنقرة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا.

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ومنذ إطلاق تركيا العملية العسكرية "درع الفرات" في أغسطس/آب 2016، بدأ شبح التغير الديموغرافي يلقي بظلاله على المدن السورية، وعملت تركيا بمعاونة الفصائل السورية المسلحة على تتريك الثقافة واللغة والمشروعات الاستثمارية في الشمال السوري.





ومنذ 2017، بسطت تركيا نفوذها على جزء من الحدود السورية التركية، بين جرابلس شرقا وأعزاز غربا ومدينة الباب جنوبا، وامتدت الأطماع التركية نحو عفرين بشن عملية عسكرية في 19 يناير/كانون الثاني 2018.

وفي 18 مارس/آذار 2018، احتلت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها على منطقة عفرين إثر عملية عسكرية أطلق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اسم "غصن الزيتون" ونفذتها في يناير/كانون الثاني 2018، وأدت إلى نزوح 130 ألف سوري، وقتل أكثر من 4 آلاف من الأهالي.

وبعدها بثلاثة أشهر أعلنت تركيا الانتهاء من بناء جدار عازل على طول الحدود التركية–السورية بمسافة 911 كم، بمنطقة أطمة الحدودية شمال إدلب، وبلدة كسب بريف اللاذقية وصولا لريف إدلب ومدينة القامشلي شرق سوريا.