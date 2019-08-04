باكستان: حان وقت وساطة ترامب بشأن كشمير

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان، الأحد، إنه من المحتمل أن يتحول التوتر بين نيودلهي وإسلام أباد حول كشمير إلى أزمة إقليمية وإن الوقت قد حان لوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي تصريحات خان بعد يوم من اتهام باكستان للهند باستخدام قنابل عنقودية محرمة أدت إلى مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 11 في منطقة كشمير المتنازع عليها، وهو ما ونفته السلطات الهندية.

وقال خان عبر حسابه بموقع "تويتر": "الرئيس ترامب عرض الوساطة بشأن كشمير، حان الوقت للقيام بذلك بعد تدهور الوضع هناك وعلى خط السيطرة (بين شطري كشمير) نتيجة الأعمال العدائية الجديدة التي تقوم بها القوات الهندية".

وخط السيطرة الذي أشار إليه خان هو الخط الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم كشمير إلى شطرين بين الهند وباكستان.

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وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: "من المحتمل أن ينفجر الوضع إلى أزمة إقليمية".

وتطالب الهند وباكستان ذات الأغلبية المسلمة بأحقية كل منهما في كشمير وهي مسألة محل خلاف وتوتر بين الجانبين منذ وقت طويل.

وتتهم الهند باكستان بتمويل متشددين مسلحين وكذلك جماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير.

وتنفي إسلام أباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أبلغ ترامب الصحفيين بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سأله خلال اجتماع في اليابان إن كان يرغب في الوساطة بشأن كشمير.

وتنفي الهند أن يكون مودي قد طلب أي وساطة.