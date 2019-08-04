انت الان تتابع مقتل 10 وإصابة 16 على الأقل في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مسؤولون يحققون في موقع إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية يوم الأحد

فتح رجل مسلح ببندقية النار في منطقة بوسط مدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية يوم الأحد فقتل تسعة أشخاص وأصاب ما لا يقل عن 16 آخرين قبل أن ترديه الشرطة قتيلا وذلك في ثاني حادث إطلاق نار جماعي بالبلاد خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت الشرطة إنها تدخلت وقتلت المسلح.

وقال مات كاربر مساعد قائد الشرطة إن الهجوم بدأ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي في منطقة أوريجون التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات ومعارض الفنون والمتاجر.

وأضاف أن الدافع وراء إطلاق النار لم يتضح توا وأن المحققين يعتقدون أن المسلح تصرف من تلقاء نفسه.

ووصل أفراد من الشرطة كانوا يقومون بدورية إلى مكان الحادث بعد بدء إطلاق النار بقليل وبدأوا في مواجهة المسلح الذي لم يكشف على الفور عن هويته ولا سنه.

وقالت إدارة شرطة دايتون ”كان بعض أفرادنا في الجوار عندما بدأ إطلاق النار وتمكنوا من الاستجابة وإنهاء الأمر بسرعة“.

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ويقدم موظفو مكتب التحقيقات الاتحادي المساعدة في التحقيق.

وذكرت صحيفة دايتون ديلي نيوز أن إطلاق النار وقع في حانة تعرف باسم (نيد بيبرز بار) أو بالقرب منها بمنطقة أوريجون.

ونقلت الصحيفة عن منشور على فيسبوك لشخص تحدث عن وجوده في الحانة وقت إطلاق النار قوله إن الهجوم وقع عند مكان مفتوح خارج المنشأة.

وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من سيارات الشرطة والإطفاء متوقفة في المنطقة.

ووقع إطلاق النار في دايتون التي يقطنها نحو 140 ألف شخص وتقع في جنوب غرب أوهايو بعد إطلاق نار جماعي في أحد متاجر وول مارت بمدينة إل باسو في ولاية تكساس يوم السبت مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين.